Дуглас - о новых контрактах бразильцев с «Зенитом»: «Будем продолжать творить клубную историю»

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о подписании своими соотечественниками новых контрактов с «сине-бело-голубыми». Новые договора с клубом заключили Малком, Вендел и Клаудиньо.

«Я очень рад, что все мы остались в Санкт‑Петербурге и можем продолжать творить клубную историю», - передает слова Дугласа «Матч ТВ».

Накануне петербургский коллектив отпраздновал гостевую победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

После восьми туров подопечные Сергея Семака лидируют в таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на три балла.