Колыванов: «Матч с «Зенитом» покажет уровень «Спартака»

Экс-игрок национальной сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем поединке между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Матч с «Зенитом» покажет уровень «Спартака». Пока у них еще не было настоящей проверки на прочность», - приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 5 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем питерцы лидируют в турнирной таблице, а «красно-белые» занимают четвертое место.