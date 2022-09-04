Семак объяснил, почему сделал выбор в пользу Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» объяснил выбор на позиции центрфорварда.

- Классический вопрос относительно центрфорварда, мы помним, Сергеев забил «Торпедо», в прошлом туре вышел в основе с «Уралом». Кассьерра был хорош в Кубке. Чем руководствовались, принимая это решение?

- Это зависело от многих факторов, от стиля «Спартака», состояния ребят и той игры, которую хотим увидеть, у каждого есть свои качества сильные. Матео в чем-то сильнее. У Вани тоже есть свои плюсы, он забивной форвард. Мы смотрим, как он выходит на замену, когда как, что нам нужно в этой игре, исходя из партнеров, которые будут. В этой игре решили поставить в стартовый состав Матео.