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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак объяснил, почему сделал выбор в пользу Кассьерры

 
04 Сентября 2022 • 20:12 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
1 3.85 X 3.80 2 1.90
2-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» объяснил выбор на позиции центрфорварда.

- Классический вопрос относительно центрфорварда, мы помним, Сергеев забил «Торпедо», в прошлом туре вышел в основе с «Уралом». Кассьерра был хорош в Кубке. Чем руководствовались, принимая это решение?

- Это зависело от многих факторов, от стиля «Спартака», состояния ребят и той игры, которую хотим увидеть, у каждого есть свои качества сильные. Матео в чем-то сильнее. У Вани тоже  есть свои плюсы, он забивной форвард. Мы смотрим, как он выходит на замену, когда как, что нам нужно в этой игре, исходя из партнеров, которые будут. В этой игре решили поставить в стартовый состав Матео.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Матео Кассьерра
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