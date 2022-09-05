Юран рассказал, как необходимо было сыграть «Спартаку» против «Зенита»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1).

По мнению специалиста, слабым звеном московской команды в этой встрече стал нападающий Куинси Промес, выпавший из игры. Также Юран считает, что против команды из Санкт-Петербурга «красно-белым» стоило сыграть более сдержанно.

«Наверное, нужно было сыграть против питерцев более сдержано. Мартинс — опорник, но был сдвинут вправо. Не хватало ещё одного футболиста оборонительного плана. Раз у Игнатова игра не пошла, значит, надо было, наверное, выпускать исполнителя более разрушительного амплуа», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

После восьми туров «Зенит» набрал 20 очков и продолжил возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Спартак» отстаёт от петербуржцев на четыре балла и занимает пятую строчку.