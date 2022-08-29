Рыбус оценил работу Федуна в «Спартаке»

Польский легионер московского «Спартака» Мацей Рыбус поделился мнением о бывшем владельце клуба Леониде Федуне. Защитник отметил вклад бизнесмена в развитие «красно-белых».

«Он много хорошего сделал для «Спартака». Построил стадион, команда становилась чемпионом страны. Надо его поблагодарить за то, что он сделал», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что Федун являлся владельцем «Спартака» на протяжении 18 лет. На прошлой неделе стало известно, что компания «Лукойл» приобрела 100% акций «народной команды».

По итогам семи туров РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Зенитом».