В воскресенье вечером вся футбольная Россия будет следить за битвой двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура чемпионата. Питерцы уже вылетели в Москву, о чём сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги (17 очков). «Спартак», в свою очередь, идёт вторым (16 очков).

«Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит» в официальном матче почти пять лет назад – в ноябре 2017 года.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.