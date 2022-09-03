Тимощук: «Подарили болельщикам удовольствие»

В прошедшем в Москве «Матче легенд» московского «Спартака» и питерского «Зенита» сильнее оказались легенды красно-белых - «Спартак» победил со счетом 2:1. Голы в матче забили Роман Павлюченко и Александр Ширко с одной стороны, и Игорь Денисов - с другой, питерской стороны. Бывший футболист питерского «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что главной целью игроков было доставить удовольствие зрителям.

- Сегодня был праздник футбола. Цель была в том, чтобы болельщики получили удовольствие. Борьба получалась бескомпромиссной на футбольном поле. Послезавтра, думаю, будет еще жарче, - цитирует слова Тимощука РИА Новости.

Напомним, что завтра в поединке сойдутся нынешние составы команд - в рамках восьмого тура РПЛ.