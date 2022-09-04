Михаил Кержаков: «Хочу сделать комплимент Абаскалю»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:1).

«Мы включились в середине второго тайма. «Спартак» в начале игры был агрессивным. Когда мы проснулись, гол назревал. Мы ожидали такого начала от «Спартака». В голе Соболева есть доля везения, мне кажется. Но он молодец, учитывая его габариты, смог забить.

Хочу сделать комплимент Абаскалю. Он выстроил сильную команду, несмотря на всю скептику вокруг него», - передает слова Кержакова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что «Спартак» выиграл первый тайм, но в начале второго пропустил дважды и уже не смог отыграться.