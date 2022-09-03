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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов считает, что матч с «Зенитом» покажет, на что способен «Спартак»

 
03 Сентября 2022 • 11:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.80 X 3.80 2 1.90
04.09 20:00

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Зенит».

По мнению Гаврилова, только предстоящий матч сможет показать истинную силу сегодняшнего «Спартака». Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая «Спартак» на одно очко.

«Когда играют лидеры, становится понятно расположение сил. Это игра за шесть очков. Кто выиграет этот матч, тот и будет иметь преимущество в чемпионате», — приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 4 сентября. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Гаврилов
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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