Джикия высказался о возможном приходе Елены Вяльбе в «Спартак»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном приглашении знаменитой лыжницы Елены Вяльбе в совет директоров московского клуба.

Напомним, что в настоящий момент Вяльбе занимает должность президента Федерации лыжных гонок России.

«Конечно, знаю кто такая Елена Вяльбе. Я не могу оценивать её руководящие способности. Я знаю её с другой стороны. Зачем сейчас об этом говорить? Как будет развиваться ситуация, так и будем смотреть», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 22 августа «Спартак» официально объявил об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба, так как акции экс-руководителя «красно-белых» выкупила компания «Лукойл».