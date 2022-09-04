Абаскаль: «Обязательно встанем и снова пойдём, оправимся от этого поражения»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:2).

- Сегодня у «Спартака» не получилось атакующей игры, к которой мы успели привыкнуть. Есть объяснение почему?

- Не сказать, что не получился наш атакующий футбол. Он получился до 20-й минуты, до эпизода с голом. После нам удавалось действовать на половине поля соперника, нам удавался прессинг, после длинных мячей тоже. Но после гола всё изменилось, начался другой футбол. К сожалению, это было так, но мы обязательно встанем и снова пойдем, оправимся от этого поражения. В этом есть прелесть футбола, когда ты терпишь такие поражения, у тебя всегда есть возможность встать.

- Объясните замысел с выходом Бальде и перемещением Промеса в центр.

- Здесь сама по себе замена ничем не примечательна, мы и раньше так делали. Просто вместо Кейта выходил Зиньковский, и Промес также передвигался в центр. Мы тренируем это, он знает и ту позицию, и другую. Единственное, нам нужно было выпустить в этом матче футболиста такого, чтобы освежить, создать остроту, чтобы он забирал на себя внимание соперников. Поэтому мы выпустили Кейта. По нему видно, что он меньше тренировался, чем остальные. У него было не неделю меньше. Но в целом это изменение вполне логичное. До этого Миша Игнатов выполнял такую функцию.