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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Аленичев назвал явного фаворита на чемпионство в РПЛ

 
05 Сентября 2022 • 06:53 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Футбольный специалист Дмитрий Аленичев, ранее занимавший пост главного тренера московского «Спартака», считает, что «красно-белые» не смогут составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в споре за золотые медали РПЛ.

«Зенит» - явный фаворит. Вряд ли кто-либо составит ему конкуренцию в борьбе за чемпионство. «Спартак» и ЦСКА будут бороться, но в конечном итоге золото выиграет Петербург», - цитирует тренера издание «Известия».

В рамках восьмого тура Премьер-лиги подопечные Сергея Семака победили «Спартак» в Москве со счетом 2:1.

В настоящий момент «сине-бело-голубые» с 20 набранными очками лидируют в турнирной таблице. Что касается «красно-белых», то столичный коллектив (16) идет на пятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Аленичев
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