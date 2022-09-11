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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов: «Спартак» и «Зенит» - команды разного уровня»

 
11 Сентября 2022 • 11:19 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Бывший голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов считает, что «красно-белые» пока не могут считаться конкурентом петербургского «Зенита» в споре за чемпионский титул РПЛ.

«Команды разного уровня, поэтому «Зенит» выглядел сильнее. У них был виден запас прочности. «Зенит» еще мог прибавить, а «Спартак» играл на максимуме», - передает слова экс-вратаря ТАСС.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» прошел на «Открытие Банк Арене» в минувший уик-энд. «Красно-белые» потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.

После этого матча «народная команда» занимает шестое место в турнирной таблице, а подопечные Сергея Семака идут на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Филимонов
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