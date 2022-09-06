Червиченко: «Зенит» был на две-три головы выше «Спартака»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «красно-белых» от петербургского «Зенита» (1:2) в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Я удивился, но «Зенит» был на две-три головы выше, преимущество было неприлично подавляющим», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

После этой победы на счету команды Сергея Семака стало 20 баллов. «Зенит» с трехочковым отрывом лидирует в турнирной таблице. В свою очередь «Спартак» с 16 очками находится на пятой позиции.

В девятом туре москвичи на выезде сыграют с «Ростовом», а питерцы примут «Оренбург».