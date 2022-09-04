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Пятницкий оценил шансы «Спартака» победить «Зенит» эксклюзив

 
04 Сентября 2022 • 11:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.85 X 3.80 2 1.90
Через 7 ч. 22 мин.

Ветеран «Спартака» Андрей Пятницкий дал прогноз на сегодняшний матч с «Зенитом».

- По вашим ощущениям, «Спартак» сможет отнять очки у «Зенита»?

- Команды еще сыграли не очень много туров, чтобы делать какие-то выводы. Но судя по результатам, думаю, у «Зенита» немного больше шансов на победу, примерно 60 на 40. Сейчас будет пройдена та дистанция, когда мы сможем понимать, кто и что из себя представляет.

- Что будет иметь решающее значение в успехе в этом матче?

- Важно будет не допустить грубую ошибку в обороне. И в одной, и в другой команде есть мастера, которые могут исполнить, поэтому ошибаться грубо нельзя. От этого будет зависеть результат.

- В каких компонентах «Спартак» превосходит «Зенит»?

- Сложно сказать. «Спартак», в отличие от прошлого года, стал поинтереснее, подружнее, посплоченнее. Плюс Абаскаль внес что-то новое, поэтому команда отличается от прошлого сезона.

- Если смотреть на потери перед игрой, у «Спартака» не будет Мозеса и Зиньковского, непонятно, поправится ли Селихов, у «Зенита» - Клаудиньо и Кузяева. У кого потери весомее?

- Я думаю, равнозначные потери. Это игроки примерно одного уровня.

- Главная дуэль матча Промес — Малком?

- И тот, и другой обладают высоким мастерством. Что касается Промеса, когда он приезжал к нам первый раз, он был на высоте. Сейчас у него не та планка. Но процентов 20 он добавить может. У него еще есть потенциал. Но все-таки я бы не хотел говорить о каких-то личностях, а только о командной игре. Как сыграет команда, так сыграют и лидеры.

- После того как Семак стал главным тренером «Зенита», «Спартак» ни разу не обыграл петерский клуб. Это совпадение или он злой гений «красно-белых»?

- Бывают команды или тренеры, которых не удается обыграть. Это что-то свыше. Тем более, я суеверный человек. Поэтому футболистам надо что-то менять. Например, кто-то брился накануне игры, значит, нужно побриться в день игры. И так далее. Это реально работает. По себе сужу.

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- Как считаете, на игроках «Спартака» сказывается ситуация с неопределенностью в руководстве клуба?

- За эти годы накопилось постоянное напряжение – чехарда с тренерами, давление на футболистов. Сейчас у ребят немного послабление в том плане, что они чуть-чуть раскрепостились.

- Футбол Абаскаля вам нравится больше, чем футбол Ваноли?

- Сейчас команда выглядит поинтереснее. Бросается в глаза, что ребята стали дружнее. Они играют с каким-то огоньком. А там как-то все скучновато было. Пропустили мяч, надо отыгрываться. Все шло по накатанной. Как получится, так получится.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Пятницкий
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04.09  20:00 Спартак Москва ... Зенит 3.85 3.80 1.90
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