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Кавазашвили: «Урунову в «Спартаке» не повезло»

 
02 Сентября 2022 • 14:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.80 X 3.80 2 1.90
04.09 20:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что московский клуб расторг контракт с полузащитником Остоном Уруновым по обоюдному согласию сторон. 

Напомним, минувший сезон узбекский футболист провёл в «Уфе» на правах аренды, где не смог отличиться результативными действиями в 17 проведённых встречах.

По мнению ветерана, Урунову не повезло столкнуться с серьёзной конкуренцией на своей позиции после перехода в московскую команду в 2020 году.

«Урунов просто не подошёл «Спартаку». Место, где он должен был играть, было занято другим. Ни Шамиля Газизова, ни клуб не могу обвинить в том, что трансфер Урунова в «Спартак» не оказался удачным. Иногда так бывает», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Остон Урунов
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