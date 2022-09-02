Кавазашвили: «Урунову в «Спартаке» не повезло»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что московский клуб расторг контракт с полузащитником Остоном Уруновым по обоюдному согласию сторон.

Напомним, минувший сезон узбекский футболист провёл в «Уфе» на правах аренды, где не смог отличиться результативными действиями в 17 проведённых встречах.

По мнению ветерана, Урунову не повезло столкнуться с серьёзной конкуренцией на своей позиции после перехода в московскую команду в 2020 году.

«Урунов просто не подошёл «Спартаку». Место, где он должен был играть, было занято другим. Ни Шамиля Газизова, ни клуб не могу обвинить в том, что трансфер Урунова в «Спартак» не оказался удачным. Иногда так бывает», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.