Коновалов: «Когда «Спартак» забил, было ощущение, что сможет победить»

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от дерби с «Зенитом».

- «Зенит» - это команда из другой лиги?

- Были такие ощущения в игре со «Спартаком». Но конкурировать с питерцами все равно можно. Не такие уж они непобедимые. Хотя вчера сложно было их увидеть их слабые места. У гостей получилась целостная игра.

- Гол «Спартака» поменял игру, как вам показалось?

- В небольшой степени, потому что когда «Спартак» забил, стал играть осторожнее. А «Зенит» больше разозлился. Но рисунок не сильно поменялся. «Зенит» больше владел инициативой.

- Когда «Спартак» забил, было ощущение, что он сможет взять очки?

- Было ощущение, что нас ждет интересный матч и что «Спартак», возможно, сможет победить. Но потом питерцы выглядели мобильнее, быстрее, интереснее. Чувствовалось, что есть разница в силах.

- Вы не считаете, что все решил быстрый гол «Зенита» во втором тайме?

- Просто питерцы забили, а моментов у них и так было достаточно. Они шли к тому, чтобы забить, создавали моменты. Просто нужно было время. Раз есть такие исполнители, которые собраны в «Зените», рано или поздно используют свои шансы.

- Почему «Зенит» часто включается только во второй половине первого тайма или во втором тайме?

- Мне кажется, вчера они сразу включились в игру. Моменты, которые они создали, об этом говорят. Питерцы владели инициативой, были быстрее с мечом, активнее в игре в атаке. «Спартак» до ворот соперника редко доходил.

- Мостовой был признан лучшим игроком матча. Согласны с этим?

- Нет, не могу согласиться, что Мостовой – лучший игрок встречи. Думаю, так решили авансом. Просто у него было много моментов, и он забил. А так в «Зените» можно было найти футболиста, который более ярко провел матч. Есть футболисты, которые ведут игру команды и являются лидерами. Барриос для меня является в «Зените» определяющим игроком. От его действий и инициативы очень многое зависит.

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- После матча Леонид Федун раскритиковал болельщиков за отсутствие поддержки. Он сказал, что во втором тайме зенитовская торсида понесла свою команду вперед, поэтому она забила два мяча. Что об этом думаете?

- Здесь идет какая-то борьба с системой, если говорить о решении фанатов так поступить. Сложно их осуждать, потому что они пытаются бороться за свои права. Не думаю, что они бросили команду. Душой они всегда со «Спартаком». Конечно, поддержка болельщиков сыграла бы важную роль в этом матче.

- Победа «Зенита» снимает вопрос о том, что «Спартак» - конкурент питерцам?

- Чемпионат длинный. Посмотрим, как «Зенит» будет играть на длинной дистанции. Понятно, что он сейчас выглядит достаточно сильным по сравнению с другими командами. Тому же «Спартаку» есть, куда расти и совершенствовать свою игру. «Красно-белые» сейчас выглядят достаточно перспективно. Уверен, борьба за первое место будет.

Елена Григорьевская