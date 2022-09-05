Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Коновалов: «Когда «Спартак» забил, было ощущение, что сможет победить»

 
05 Сентября 2022 • 13:56 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от дерби с «Зенитом».

- «Зенит» - это команда из другой лиги?

- Были такие ощущения в игре со «Спартаком». Но конкурировать с питерцами все равно можно. Не такие уж они непобедимые. Хотя вчера сложно было их увидеть их слабые места. У гостей получилась целостная игра.

- Гол «Спартака» поменял игру, как вам показалось?

- В небольшой степени, потому что когда «Спартак» забил, стал играть осторожнее. А «Зенит» больше разозлился. Но рисунок не сильно поменялся. «Зенит» больше владел инициативой.

- Когда «Спартак» забил, было ощущение, что он сможет взять очки?

- Было ощущение, что нас ждет интересный матч и что «Спартак», возможно, сможет победить. Но потом питерцы выглядели мобильнее, быстрее, интереснее. Чувствовалось, что есть разница в силах.

- Вы не считаете, что все решил быстрый гол «Зенита» во втором тайме?

- Просто питерцы забили, а моментов у них и так было достаточно. Они шли к тому, чтобы забить, создавали моменты. Просто нужно было время. Раз есть такие исполнители, которые собраны в «Зените», рано или поздно используют свои шансы.

- Почему «Зенит» часто включается только во второй половине первого тайма или во втором тайме?

- Мне кажется, вчера они сразу включились в игру. Моменты, которые они создали, об этом говорят. Питерцы владели инициативой, были быстрее с мечом, активнее в игре в атаке. «Спартак» до ворот соперника редко доходил.  

- Мостовой был признан лучшим игроком матча. Согласны с этим?

- Нет, не могу согласиться, что Мостовой – лучший игрок встречи. Думаю, так решили авансом. Просто у него было много моментов, и он забил. А так в «Зените» можно было найти футболиста, который более ярко провел матч. Есть футболисты, которые ведут игру команды и являются лидерами. Барриос для меня является в «Зените» определяющим игроком. От его действий и инициативы очень многое зависит. 

Реклама


- После матча Леонид Федун раскритиковал болельщиков за отсутствие поддержки. Он сказал, что во втором тайме зенитовская торсида понесла свою команду вперед, поэтому она забила два мяча. Что об этом думаете?

- Здесь идет какая-то борьба с системой, если говорить о решении фанатов так поступить. Сложно их осуждать, потому что они пытаются бороться за свои права. Не думаю, что они бросили команду. Душой они всегда со «Спартаком». Конечно, поддержка болельщиков сыграла бы важную роль в этом матче. 

- Победа «Зенита» снимает вопрос о том, что «Спартак» - конкурент питерцам?

- Чемпионат длинный. Посмотрим, как «Зенит» будет играть на длинной дистанции. Понятно, что он сейчас выглядит достаточно сильным по сравнению с другими командами. Тому же «Спартаку» есть, куда расти и совершенствовать свою игру. «Красно-белые» сейчас выглядят достаточно перспективно. Уверен, борьба за первое место будет.

Елена Григорьевская


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Коновалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.09  20:00 Торпедо Москва ... Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Сентября
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Уткин раскритиковал «Спартак»
14:29 · Россия. Премьер-лига
Уткин - о голе Ловрена: «Гол осьминога в панике»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Зделар рассказал, что мог продолжить карьеру в Испании или Италии
14:21 · Россия. Премьер-лига
​Уткин предлагает наказать «Зенит» 1
14:15 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» назвал сроки восстановления Литвинова
14:09 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Мендес рассказал о своих успехах в изучении русского языка
13:58 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» покажет ближайший матч «Спартака» бесплатно
13:56 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Чухлов: «Бразильцы ревностно относятся к Бакаеву»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Умяров прокомментировал поражение от «Зенита»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, как необходимо было сыграть «Спартаку» против «Зенита»
13:06 · Россия. Премьер-лига
«Урал» пожаловался в ЭСК РФС по поводу не назначенного пенальти в ворота «Динамо»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Болельщик в образе Шуфутинского безостановочно переворачивал календарь во время матча «Пари НН»
12:19 · Кубок России
Дюков назвал недостаток нового формата Кубка России
12:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что в матче с «Зенитом» игроков «Спартака» подвела неуверенность в себе 2
12:05 · Россия. Премьер-лига
Семшов рассказал, почему «Спартак» проиграл «Зениту»
Все новости
Рекомендуем