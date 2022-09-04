​Назван лучший игрок матча «Спартак» - «Зенит»

Битва двух столиц завершилась – «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. На гол Александра Соболева, забитый до перерыва, питерцы ответили результативными ударами Деяна Ловрена и Андрея Мостового во втором тайме. Именно Мостовой, автор победного гола, был признан лучшим игроком центрального матча восьмого тура Российской премьер-лиги.

Теперь «Зенит» будет готовиться к домашнему матчу чемпионата России против «Оренбурга». «Спартаку» же в следующем туре предстоит ещё сложный гостевой поединок против «Ростова». Обе встречи пройдут в следующее воскресенье, 11 сентября.