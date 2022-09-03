​У агента Бальде спросили, сыграет ли форвард против «Зенита»

Кейта Бальде стал игроком «Спартака» восемь дней назад – именно тогда московский клуб объявил о заключении с сенегальцем контракта на три сезона. Бальде пока что не дебютировал за «красно-белых», но его уже включили в заявочный лист на Премьер-лигу. Впереди у «Спартака» битва против «Зенита», и у агента Бальде, Федерико Пасторелло, спросили, выйдет ли форвард на поле.

«За всё то время, что Бальде находится в Москве, его адаптация к новым условиям проходит очень хорошо. Касательно того, выйдет ли он против «Зенита», пока не знаю, решение не принято», - высказался Пасторелло, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Спартак» будет принимать «Зенит» в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 20:00 по московскому времени.