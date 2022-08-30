Жиго считает, что во Франции судят строже, чем в России

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго, удалившийся в матче 3-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (2:1), высказался о судействе в Лиге 1. Напомним, нынешним летом 28-летний игрок перешёл во французский клуб из «Спартака».

По мнению Жиго, во Франции арбитры действуют строже в отношении футболистов, чем это происходит в России.

«Да, в плане судейства есть разница. И я не могу сказать, что скучал по этому (смеётся). В России я заработал одну красную карточку за четыре года. Мне кажется, что во Франции судьи свистят больше и быстрее», — приводит слова Жиго La Provence.

В текущем сезоне защитник провёл за «Марсель» три матча, не отметившись в них результативными действиями. В составе «Спартака» француз выступал на протяжении четырёх лет, забив в общей сложности 10 мячей и отдав шесть голевых передач в 110 проведённых встречах.