Литвинов: «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем принципиальном поединке против петербургского «Зенита» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке. Это принципиальный соперник. Учитывая, что давно не можем у них выиграть, мы будем стараться победить», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Поединок между «красно-белыми» и «сине-бело-голубыми» пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября.

Перед этой встречей «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» располагается на второй строчке.