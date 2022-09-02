​Семак – лучший тренер РПЛ в августе

Рулевой «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги по итогам августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В последнем месяце лета «Зенит» провёл в чемпионате России четыре матча. Питерцы обыграли ЦСКА (2:1), «Торпедо» (2:0) и «Урал» (4:0), сыграв при этом вничью с «Ахматом» (0:0).

После семи сыгранных туров «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России. «Сине-бело-голубые» раздобыли 17 очков.

В настоящий момент Сергей Семак готовит «Зенит» к битве двух столиц против «Спартака». Команды сойдутся на «Открытие Арене» в воскресенье, 4 сентября.