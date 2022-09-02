Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак – лучший тренер РПЛ в августе

 
02 Сентября 2022 • 14:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.80 X 3.80 2 1.90
04.09 20:00

Рулевой «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги по итогам августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В последнем месяце лета «Зенит» провёл в чемпионате России четыре матча. Питерцы обыграли ЦСКА (2:1), «Торпедо» (2:0) и «Урал» (4:0), сыграв при этом вничью с «Ахматом» (0:0).

После семи сыгранных туров «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России. «Сине-бело-голубые» раздобыли 17 очков.

В настоящий момент Сергей Семак готовит «Зенит» к битве двух столиц против «Спартака». Команды сойдутся на «Открытие Арене» в воскресенье, 4 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.09  13:00 Оренбург ... Химки
03.09  15:00 Пари НН ... Факел
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
15:38 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Локомотива» Худяков – в топ-3 самых перспективных молодых игроков - исследование
15:32 · Россия. Премьер-лига
Захарян попал в список самых талантливых игроков 2003 года рождения
15:19 · Россия. Премьер-лига
​Семак объяснил, почему не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр — о матче с «Ахматом»: «Нам обязательно нужно продолжить нашу победную серию»
15:09 · Россия. Первая лига
​Дзагоев уже тренируется с «Рубином»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» и «Динамо» Чернышов признался, что клубы его игнорируют эксклюзив
15:02 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед битвой со «Спартаком»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, у кого будет больше шансов победить в матче «Спартак» - «Зенит»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о форме «Спартака»
14:47 · Кубок России
​КДК наказал игрока «Твери», выругавшегося в адрес арбитра после поражения от «Амкала»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Мне непонятно, почему Урунову даже не дали шанса показать себя»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Матч легенд мне неинтересен»
14:28 · Россия. Премьер-лига
​Промеса признали игроком месяца в РПЛ
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Семак – лучший тренер РПЛ в августе
14:21 · Россия. Премьер-лига
​Урунов нашёл клуб сразу после ухода из «Спартака»
Все новости
Рекомендуем