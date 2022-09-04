Чернов: «Вроде сегодня нормально сдерживали бразильцев»

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:2).

- Для победы не хватило сосредоточенности какой-то. Мы повели, все было хорошо. Хотели довести матч до победы.

Что касается Селихова, то у него было недомогание. Только начал тренироваться, поэтому не выходил сегодня.

В чем преимущество «Зенита»? Я бы не сказал, что это связано с дорогостоящими игроками. Конечно, их бразильцы в атаке многое решают. Вроде сегодня нормально сдерживали. Пропустили со стандарта и пошли качели, - приводит слова игрока журналист «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.