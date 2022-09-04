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Чернов: «Вроде сегодня нормально сдерживали бразильцев»

 
04 Сентября 2022 • 23:05 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:2).

- Для победы не хватило сосредоточенности какой-то. Мы повели, все было хорошо. Хотели довести матч до победы.

Что касается Селихова, то у него было недомогание. Только начал тренироваться, поэтому не выходил сегодня.

В чем преимущество «Зенита»? Я бы не сказал, что это связано с дорогостоящими игроками. Конечно, их бразильцы в атаке многое решают. Вроде сегодня нормально сдерживали. Пропустили со стандарта и пошли качели, - приводит слова игрока журналист «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Никита Чернов
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Комментарии (1)
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wild cat
04 Сентября 2022 в 23:22
ай.. и пашли качели..)) читыри удара протиф двацати двух..)) так и качалися..на энтих качелях..и ф канцэ канцоф укачялися...))
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