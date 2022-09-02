​Гендиректор «Зенита»: «Посмотрим в воскресенье, какой «Спартак» самый сильный»

Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита», ответил на вопрос, является ли сегодняшний «Спартак» самым сильным за последние годы.

«Посмотрим в воскресенье, какой «Спартак» самый сильный», - сказал Медведев с улыбкой.

«Может ли получиться такой же результат, как в Суперкубке? Не знаю, главное – чтоб три очка были в копилке», - отметил гендиректор. Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Панк инсайд».

Напомним, что в июле «Зенит» разнёс «Спартак» со счётом 4:0 и завоевал суперкубок страны.

Матч РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» стартует 4 сентября в 20:00 по московскому времени.