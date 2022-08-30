Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

«Шансы «Спартака» неплохие. Команда на кураже. Другое дело, что стабильности не было в прошлом году. Сейчас она есть. Плюс находятся в хорошей форме лидеры», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После семи туров питерцы лидируют в турнирной таблице, а «красно-белые» занимают вторую строчку.