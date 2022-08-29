Хлусевич заявил, что сможет нейтрализовать одного из лидеров «Зенита»

Хавбек столичного «Спартака» Даниил Хлусевич высказался насчет следующего соперника своей команды. В восьмом туре чемпионата России «красно-белые» на домашнем стадионе примут петербургский «Зенит».

«Есть понимание, как обыграть «Зенит» в следующем туре. Кто у «Спартака» способен закрыть Клаудиньо? - Я», - передает слова футболиста Sport24.

Центральный матч восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 4 сентября. Поединок пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

После семи туров «Зенит» лидирует в РПЛ, а «красно-белые» идут вторыми.