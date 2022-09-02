Бояринцев — о матче легенд: «Можно и в 50 быть лучше подготовленным функционально, чем в 38»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча легенд, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом». Напомним игра состоится сегодня, 2 сентября, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

По мнению Бояринцева, результат этой встречи будет зависеть от функциональной готовности футболистов, которая никак не связана с их возрастом.

«У «Зенита» моложе состав? Ничего страшного, в обеих командах будут и молодые, и опытные игроки. Никто на это внимания не обращает. Можно и в 50 быть лучше подготовленным функционально, чем в 38. Всё будет зависеть от того, как ребята подготовили себя к этому матчу», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, что первый матч между этими двумя командами, состоявшийся 8 июля, завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.