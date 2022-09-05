Джикия рассказал о потасовке с игроками «Зенита»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поведал о стычке с игроками петербургского «Зенита» во время матча восьмого тура Премьер-лиги.

«Обычные эмоции. Бразильцы играют грязно? Видел эпизод с Барриосом, сами назовите это как хотите. Грязь? Как считаете», - приводит слова защитника «Чемпионат».

Поединок прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой петербургского коллектива со счетом 2:1.

После восьми туров «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит», в активе которого 20 баллов, является лидером турнира.