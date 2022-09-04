Абаскаль: «Будем навязывать свою игру и показывать открытый футбол»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Первый вопрос относительно игры на Суперкубок. Как вам кажется, что с тех пор изменилось, какие выводы вы сделали после 0:4?

- Изменилось то, что стало холоднее. Это самое главное. Поменялось многое. Прежде всего, время подготовки. У нас тогда было буквально 10 дней, что-то такое. А сейчас мы готовимся уже 10 недель, это сильно влияет. Подготовка, эпизоды, моменты, вся работа, которую мы делаем, вот это все самое главное. 10 недель подготовки прошли.

- В чем «Спартак» стал сильнее за это время?

- Это, прежде всего, тренировки, та работа, которую мы проводим каждый день, я вижу ребят, вижу их настрой, их желание каждый день улучшаться. Есть желание, конечно же. Это желание, я вижу его каждый день.

- В заявке нету Мелёшина. Это такой способ снять давление с парня, чтобы на него не набрасывались?

- При работе с молодыми игроками это очень важно, важно последовательно работать и относиться. Потому что звезда может загореться один раз, вспыхнуть и потом погаснуть, поэтому мы хотим, чтобы этот огонь горел как можно дольше, поэтому мы принимаем такие решения. Сегодня Мелёшин находится в своей команде, когда будет правильный момент его вернуть, мы сделаем это.

- Готов ли «Спартак» играть первым номером против такого «Зенита»?

- Конечно, мы хотим играть первым номером и навязывать свой футбол. Но есть и соперник, который пытается противодействовать и в свою очередь навязать свой футбол. Сегодня у нас невероятно сложный соперник, команда, которая выигрывает последние четыре года в России. Поэтому у них высококлассные футболисты и много качества. Тем не менее, мы будем навязывать свою игру и показывать открытый футбол.