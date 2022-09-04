Федун разгневан: «Спартак» играл «как в гостях»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне.

Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи. Свое мнение о главном матче тура выразил Леонид Федун, до недавнего времени один из совладельцев клуба. Он считает, что «Спартак» играл слишком робко, словно выступал в гостях.

- Я хотел бы отметить две вещи. Первое - это нормальное судейство, что редко бывает с «Зенитом», и второе - очень странно, что мы дома играли как в гостях, - считает Жуков, цитируемый ТАСС.