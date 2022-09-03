Пономарёв предсказал, кто победит в матче «Спартак» - «Зенит»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поведал о своих ожиданиях по матчу восьмого тура Премьер-лиги между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Думаю, «Спартак» победит в этой игре. У команды будет и настрой хороший, и желание, и игроки на ходу. Жду, что матч будет очень интересным», - приводит слова эксперта Betonmobile.ru.

Встреча «красно-белых» с «сине-бело-голубыми» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Начала матча – в 20:00 по местному времени.

Перед этой игрой команды являются соседями по турнирной таблице: «Зенит» лидирует с 17 очками, а «Спартак» идет вторым, отставая на один пункт.