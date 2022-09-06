В «Спартаке» рассказали о колоссальных потерях из-за ограничений МВД

Пресс-атташе столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о крупных денежных потерях клуба из-за ограничений МВД. На домашней арене клуба требуют установить систему контроля и управления доступом.

«Потери колоссальные. Цифры - коммерческая тайна. Скоро все сделаем. Вопрос решен давно, осталось технологически его выполнить: купить, привезти и установить», - передает слова представителя «красно-белых» «Матч ТВ».

Стоит отметить, что из-за отсутствия указанного МВД оборудования заполняемость «Открытие Банк Арены» временно ограничена до 18 тысяч зрителей. При этом вместимость стадиона составляет 45 тысяч.

После восьми туров Премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.