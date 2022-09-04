Дуглас Сантос: «Не стал бы проводить параллели, какой «Зенит» лучше: с Дзюбой или без него»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался по поводу ухода из команды Артёма Дзюбы. По завершению прошлого сезона у форварда истёк срок контракта с питерским клубом. В настоящий момент Дзюба играет в Турции за «Адана Демирспор».

По словам Сантоса, которые приводит «Матч ТВ», футбол с форвардом типа Дзюбы и с форвардами других типов отличаются.

«Артём - прекрасный футболист, очень качественный нападающий. Свои моменты он прекрасно реализовывал и приносил команде много пользы. Но команда развивается дальше, и я не стал бы проводить параллели, какой «Зенит» лучше: с Дзюбой или без него», - высказался Сантос.

В воскресенье вечером «Зенит» проведёт гостевой матч Российской премьер-лиги против «Спартака». Команды начнут битву двух столиц в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.