Сёмин прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин высказался о результате поединка восьмого тура Премьер-лиги, в котором столичный «Спартак» на домашнем стадионе потерпел поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2.

«Хороший матч, результат закономерен. Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Бороться будут четыре команды, которые сейчас наверху таблицы», - передает слова экс-наставника «Локомотива» издание «РБ Спорт».

После восьми проведенных туров «Зенит» имеет в своем активе 20 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на три пункта.