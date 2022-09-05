Экс-игрок «Зенита» Чухлов: «Бразильцы ревностно относятся к Бакаеву»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал победу петербургской команды над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура текущего розыгрыша РПЛ.

По мнению ветерана, «Зенит» владел подавляющим преимуществом на протяжении всей встречи и заслужили одержать победу в этом матче. Кроме того, Чухлов высказался о текущем состоянии новичка «сине-бело-голубых» Зелимхана Бакаева, который, по мнению эксперта, никак не может освоиться в новой для себя команде.

«Игрок — талантливый. В «Зените» у него как-то не получается. И бразильцы к нему ревностно относятся. На каждую его неточную передачу реагируют нервно. Хотя сами ошибаются и довольно часто», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Бакаев провёл в составе «Зенита» 10 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.