Ловчев: «Сейчас Урунов — нулевой игрок»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал новость о том, что московский клуб расторг контракт с полузащитником команды Остоном Уруновым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и Урунов расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

По мнению Ловчева, карьере Урунова нанесли вред шальные деньги, которые он получил в московской команде после перехода из «Уфы» в 2020 году. Минувший сезон полузащитник провёл в башкирском клубе на правах аренды, не отметившись результативными действиями в 17 проведённых встречах.

«Он в аренде в «Уфе» уже не заиграл. Это провальный трансфер «Спартака», но во многих командах такие случаи бывают. Когда Урунов только начинал в «Уфе», казалось, что он интересный игрок, с обводкой. Сейчас Урунов — нулевой игрок», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» с 16 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 4 сентября против «Зенита». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.