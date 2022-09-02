Канчельскис высказался о работе Абаскаля

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Прославленный футболист похвалил испанского наставника за работу, при этом отметив, что чемпионство выиграть «красно-белые» всё равно не смогут.

«Он молодец, хорошо работает. Но всё ещё впереди. Первое место в РПЛ они точно не выиграют, это я вам точно говорю. А за третье-четвёртое могут бороться. Кубок России? В Кубке любая команда может победить. Видите, что у нас команда блогеров обыгрывает профессионалов», — приводит слова Канчельскиса Betonmobile.ru.

Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня нынешнего года. После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» располагаются на втором месте в турнирной таблице в 16 очками в своём активе.