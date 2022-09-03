Быстров дал оценку работе Абаскаля в «Спартаке»

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров поделился мнением о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Абаскаль отлично работает! Идет очень хорошо! Если не испугается, то есть уверенность, что он продолжит в таком же темпе и будет набирать очки», - приводятся слова Быстрова на страницах «Спорт-экспресса».

33-летний испанец занял пост рулевого «народной команды» в июне. Под его руководством «красно-белые» набрали 16 очков в семи турах Премьер-лиги и занимают второе место в турнирной таблице.

В воскресенье, 4 сентября, «Спартак» на «Открытие Банк Арене» примет петербургский «Зенит». Матч начнется в 20:00 по мск.