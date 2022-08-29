Рыбус объяснил своё решение остаться в России и отказаться от участия в чемпионате мира

Польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус, перешедший текущим летом из «Локомотива», прокомментировал своё решение остаться в России, несмотря на риск пропустить чемпионат мира-2022, который пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

«Когда остался в России, понимал на 100 процентов, что не поеду на чемпионат мира. Решил остаться здесь, тут моя семья.

Не факт, что меня вызвали бы на чемпионат мира. Только из-за того, что я опытный игрок. Неизвестно, в какой форме я бы находился в тот момент», — цитирует Рыбуса «Спорт-Экспресс».

За свою футбольную карьеру защитник провёл в составе сборной Польши 66 матчей и забил в них два гола.