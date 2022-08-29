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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус объяснил своё решение остаться в России и отказаться от участия в чемпионате мира

 
29 Августа 2022 • 13:07 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус, перешедший текущим летом из «Локомотива», прокомментировал своё решение остаться в России, несмотря на риск пропустить чемпионат мира-2022, который пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

«Когда остался в России, понимал на 100 процентов, что не поеду на чемпионат мира. Решил остаться здесь, тут моя семья.

Не факт, что меня вызвали бы на чемпионат мира. Только из-за того, что я опытный игрок. Неизвестно, в какой форме я бы находился в тот момент», — цитирует Рыбуса «Спорт-Экспресс».

За свою футбольную карьеру защитник провёл в составе сборной Польши 66 матчей и забил в них два гола.    

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Польши Мацей Рыбус
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Комментарии (1)
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ингерман
29 Августа 2022 в 13:39
ай проста в сборную не праходиц.. и усего делов.. )))
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