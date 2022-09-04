Дуглас Сантос: «Это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ, в котором петербуржцы в гостях встретятся со «Спартаком».

По мнению бразильца, гостей ожидает непростая игра против сильного соперника, который очень хорошо выглядит на старте нынешнего сезона.

«Это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за всё это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».

Также 28-летний игрок отметил, что для победы петербуржцам необходимо сфокусироваться на лидерах соперника и их сильных сторонах.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.