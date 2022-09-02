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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов объяснил, в каком случае он будет доволен потерей очков «Спартака» в матче против «Зенита» эксклюзив

 
02 Сентября 2022 • 17:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.80 X 3.80 2 1.90
04.09 20:00

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сказал, в каком случае будет доволен поражению «красно-белых» в матче против «Зенита».  

«Я вообще так не рассуждаю. Я буду доволен, даже если команда проиграет, но при этом покажет максимум, на что она способна. Нужно чётко понимать, что я имею в виду. Ты можешь проиграть, как «Динамо», может проиграть, как «Зениту», но ты понимаешь, что команда идёт в правильном направлении. Потому что футбол состоит не только из побед. Вдолгую, если команда в правильном направлении идёт, то рано или поздно футбол отблагодарит.

Даже, если они проиграют «Зениту», но покажут максимальные свои качества… Может где-то не повезёт, где-то «Спартак» будет владеть преимуществом, например, «Зениту» подфартит или переиграют один в один кого-то. Меня совершенно не будет беспокоить счёт. Я скажу, что я вижу потенциал, желание ребят, соответственно футбол после этого вознаградит их!

Иногда некоторые победы хуже поражений, это тоже нужно понимать. Просто пример: «Спартак» всю игру в защите проведёт, «Зенит» обстучит 10 штанг, а в итоге мы подадим какой-то угловой и забьём. Вот кого-то устроит? Наверное, по очкам устроит. А меня не очень. Если «Спартак» будет бороться, не повезёт, и проиграет команда, то я скажу: «***, пацаны, вопросов нет, мне понравился матч! Рано или поздно вы сможете конкурировать, поэтому спокойно идите дальше», — сказал Баженов.

Встреча 8-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» состоится 4 сентября в Москве. Матч пройдёт на «Открытие Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.


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Спартак Москва Зенит Никита Баженов РПЛ
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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