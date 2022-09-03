​Филимонов надеется, что «Спартак» возьмёт пример с легенд и обыграет «Зенит»

В пятницу вечером команда легенд «Спартака» переиграла команду легенд «Зенита» с результатом 2:1. Это была ответная игра такого формата – в первой, июльской, питерцы взяли верх.

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов высказался после успеха в ответном противостоянии.

«Очень рад, что смогли взять реванш у «Зенита». Надеюсь, «Спартак» сможет повторить этот результат в воскресенье и тоже обыграет «Зенит», как мы в матче легенд», - слова Филимонова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

«Спартак» и «Зенит» сойдутся в битве двух столиц в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.