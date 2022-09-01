Назван главный судья матча «Спартак» - «Зенит»

РФС объявил бригаду судей, которая отработает на центральном матче восьмого тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Главным рефери встречи назначен Павел Кукуян. Помогать ему на бровках будут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. За систему VAR будут отвечать Владимир Москалёв и Александр Богданов. Запасной арбитр – Антон Фролов.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Команды являются соседями по турнирной таблице: «красно-белые» занимают второе место, а питерцы лидируют с отрывом в один балл.