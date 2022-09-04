​«Спартак» не может обыграть «Зенит» уже в 11 матчах

В центральном матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 2:1. Победа питерцев получилась волевой – после первого тайма «красно-белые» вели после гола Александр Соболева. Впрочем, во второй половине встречи результативные удары Деяна Ловрена и Андрея Мостового сделали своё дело.

«Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит» в официальном матче в ноябре 2017 года. Серия «красно-белых» без побед над «сине-бело-голубыми» теперь достигла 11 матчей. В 7 из них «Зенит» победил, а ещё 4 завершились вничью.

«Зенит» по итогам восьмого тура остался единоличным лидером РПЛ.