Веденеев: «Между «Спартаком» и «Зенитом» — пропасть»

Бывший игрок сборной СССР Сергей Веденеев прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, «красно-белые» сильно отстают от петербуржцев во всех компонентах игры.

«Спартак» в СМИ записали в конкуренты «Зениту». Первые минуты матча были особенно интересны, поскольку хотелось понять, есть ли у «красно-белых» игра, какой-то костяк, какое-то поступательное направление.

Матч прошёл, и теперь можно с уверенностью сказать: между «Спартаком» и «Зенитом» — пропасть», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

После восьми проведённых матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата России по-прежнему «Зенит», набравший 20 очков. Спартаковцы же опустились на пятую строчку с 16 баллами в своём активе.