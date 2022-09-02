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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Фаворита в паре «Спартак» - «Зенит» нет, никакой результат не будет сенсацией» эксклюзив

 
02 Сентября 2022 • 12:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от центрального матча 8-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

«Конечно, это будет принципиальная, очень тяжёлая игра. Обе команды будут играть на результат. Уверен, что будет много борьбы, рациональность. Оба тренера понимают, что это будет игра за лидерство в чемпионате. Функционально обе команды неплохо готовы, почти все игроки в строю. Так что здесь фаворита в этой паре нет. Никакой результат не будет сенсацией.

«Спартаку» нужно сыграть чётко и мобильно, потому что в центре поля у «Зенита» явное превосходство в лице бразильцев. Тактики у тренеров будут разные. Ничья для «Спартака» будет неплохим результатом», — сказал Гладилин.

Команда Гильермо Абаскаля подошла к этому матчу, имея в активе 16 очков после семи туров. Спартаковцы в нынешнем сезоне одержали пять побед, по разу сыграли вничью и проиграли. «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Команда Сергея Семака ещё не проигрывала в этом сезоне.

Встреча «Спартак» - «Зенит» состоится 4 сентября в Москве на «Открытие Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.   

 


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Валерий Гладилин РПЛ Гильермо Абаскаль
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