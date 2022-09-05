Джикия рассказал, когда «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» на равных

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после поединка с «Зенитом» в восьмом туре Премьер-лиги рассказал, когда «красно-белые» смогут конкурировать с петербургским коллективом.

«Когда «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» на равных? В следующем матче. На Кубок будет битва? Как всегда», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Зенит» состоялся на «Открытие Банк Арене» и завершился поражением москвичей со счетом 1:2.

После этого матча «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, а питерцы являются лидерами турнира.