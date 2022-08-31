Федун высказался о матче «Спартак» - «Зенит»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о предстоящем поединке «красно-белых» против петербургского «Зенита» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Журналисты поинтересовались у бизнесмена, сможет ли «народная команда» обыграть чемпиона.

«Обыграет ли «Спартак» «Зенит»? Если бы я всё знал, все букмекеры бы разорились. Со «Спартаком» всё будет хорошо», - передает слова Федуна «Чемпионат».

Центральный матч восьмого тура «Спартак» - «Зенит» пойдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 августа. Перед этой встречей хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости идут на первой строчке.