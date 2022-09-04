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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ещё один игрок «Спартака» травмировался в игре с «Зенитом»

 
04 Сентября 2022 • 21:36 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

По ходу воскресного матча против «Зенита» «Спартак» из-за травм потерял уже двух полузащитников. Сначала с поля в слезах ушёл Руслан Литвинов, который получил, похоже, серьёзную травму голеностопа. В скором времени менять из-за травмы пришлось уже Кристофера Мартинса. Судя по всему, у хавбека возникли проблемы с приводящей мышцей. В ближайшее время Мартинес наверняка пройдёт обследование, по итогам которого «Спартак» выпустит пресс-релиз.

Следить за матчем РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
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