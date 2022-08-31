Баринов высказался о шансах «Спартака» на чемпионский титул

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о перспективах столичного «Спартака» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Нет ощущения, что «Спартак» претендует. ЦСКА, «Ростов» очень хорошо выглядят», - приводятся слова футболиста на ютуб-канале «Футбольный Биги».

После семи туров чемпионата России «красно-белые» набрали 16 очков и занимают второе место в турнирной таблице. В восьмом туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против лидера – петербургского «Зенита». Матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября.